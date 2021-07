„Ein Vorzeigeunternehmen“

IHK-Ausbildungstour zu Gast bei Schüco International in Bielefeld

Bielefeld

„Product engineering“, Produktentwicklung, studieren Paul Johst und Leon Schmidt in einem dualen Studiengang. Parallel absolvieren sie eine Ausbildung bei Schüco, dem Spezialisten für Fenster, Türen und Fassaden. Und sie sind davon mehr als angetan: „Super-familiär“ gehe es in der Ausbildungswerkstatt zu, „und trotz Corona hat das Unternehmen es ermöglicht, dass wir hier in der Werkstatt sicher arbeiten können.“

