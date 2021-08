Ein Wald – so bunt wie das heimische Handwerk

Natürlich kann man ein 100-jährige Bestehen mit Bratwurst und Bier feiern. Aber die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg wollte in ihrem Jubiläumsjahr etwas Nachhaltiges schaffen und hat deshalb das Projekt „Handwerkerwald“ entwickelt.

Auf einem ein Hektar großen Naturschutzareal des Kreises Höxter, zwischen Drenke und Beverungen gelegen, ist Platz für 1000 Bäume. Revierförster Martin Erben und Forstamtsleiter Roland Schockemöhle haben die Fläche vorgeschlagen. „Die Resonanz unserer Betriebe ist bereits sehr gut“, sagt Hauptgeschäftsführer Gerald Studzinsky. Vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer – jeder kann seinen selbst bestimmten Beitrag leisten. Die Neuanpflanzungen kosten etwa fünf Euro pro Baum. Voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November wird mit der Aufforstung der Fläche begonnen. Auch Pflanzhelfer sind dann gefragt.

Traubeneiche und Elsbeere

Nach Angaben von Revierförster Martin Erben bietet sich der Sonnenhang in der Nähe der Bildungseinrichtung „Elisenhöhe“ besonders für Traubeneiche und Elsbeere an. „Unser Wunsch ist es, einen möglichst bunten Wald entstehen zu lassen. So bunt und vielfältig wie das Handwerk auch ist“, erklärt Tischlermeister Josef Fuhrmann, Mitglied im Festausschuss der Kreishandwerkerschaft. Und deshalb werden auch verschiedene Wildobstsorten angepflanzt. Für die Buche allerdings ist der Standort zu trocken.

Freuen sich über die gute Resonanz auf die Idee „Handwerkerwald“ (von links): Projektorganisatorin Christiane Schunicht, Hauptgeschäftsführer Gerald Studzinsky und Tischlermeister Josef Fuhrmann als Vertreter des Festausschusses. Foto: Foto: Alexandra Rüther

„Wir können mit diesem Hektar Wald natürlich nicht die Welt retten“, sagt Gerald Studzinsky. Und trotzdem stecke in der Aktion viel Optimismus. „Jetzt investieren bedeutet auch die Grundlage für spätere Zeiten zu legen, genau wie die Investition in Ausbildung jene späteren Fachkräfte sichert, die auch in unserer Region so dringend benötigt werden.“

Zukunft gestalten

„Entweder wir stecken den Kopf in den Sand oder wir gestalten Zukunft“, fügt Josef Fuhrmann hinzu und verweist auf das berühmte Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieses Zitat habe nichts an Aktualität verloren. Und der Wald stehe nicht nur für die Vielfalt des Handwerks, sondern leiste auch einen Beitrag zum Klimaschutz. „Denn er speichert den Kohlenstoff für die nächsten hundert Jahre, damit vielleicht ein Zimmermann später seinen Dachstuhl daraus bauen kann. Vielleicht wächst dort auch genau die Elsbeere, aus der ein Tischler einmal ein edles Möbelstück herstellt“, verdeutlicht Gerald Studzinsky, der sich viele Nachahmer wünscht. „Wir sind nicht die ersten, die Bäume pflanzen, und wir wollen nicht die letzten sein.“

Auf Faltbeuteln der Bäcker und Fleischer wird für den Handwerkerwald geworben. Mit den Einnahmen des Verkaufs von Handwerkerbrot und Handwerkerwurst soll der Wald ebenfalls unterstützt werden.

Kreishandwerksmeister Martin Knorrenschild hat bereits angekündigt, eine Bank zu spenden, die an dem Wanderweg, der an der Fläche entlang führt, aufgestellt werden soll. Auch eine Info-Tafel mit den Namen der Unterstützer sei geplant, erklärt Organisatorin Christiane Schunicht.

Weitere Informationen und die Bankverbindung zwecks Spenden finden sich auf der Internetseite der Kreishandwerkerschaft unter www.kh-hx.de.