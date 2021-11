Parkähnliches Areal in Schloß Neuhaus besteht seit 100 Jahren – Festakt, Konzert und Führungen am Wochenende

Paderborn-Schloß Neuhaus

Er liegt eingebettet in die leicht hügelige Sennelandschaft – und ist jetzt 100 Jahre alt geworden: Am 2. November wurde der Waldfriedhof in Schloß Neuhaus eingeweiht.

Von Matthias Band