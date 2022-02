Ein weiterer Todesfall

Der Kreis Höxter vermeldete am Samstag, 12. Februar (Stand 0 Uhr), einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus. Die 72-jährige Person wohnte in Höxter.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Höxter nun 176 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

Im Kreis Höxter waren bis zum 12. Februar (Stand: um 0 Uhr) 15.036 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus erfasst (345 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 12.181 Personen als genesen (462 Personen mehr als am Tag zuvor) und 2679 Personen als aktiv infiziert (118 Personen weniger als am Vortag). Der Sieben-Tages-Inzidenzwert beträgt für den Kreis laut Robert-Koch-Institut 1379,8 (am Freitag 1389,8).

Insgesamt sind im Kreis Höxter seit Anfang März 2021 709.516 Bürgerschnelltests durchgeführt worden. Davon waren 703.976 Tests negativ und 5540 Tests positiv. Die meisten Bürgertests sind mit 171.479 in Warburg durchgeführt worden, gefolgt von Höxter (125.110) und Bad Driburg (103.135).

73,4 Prozent aller vollständig Geimpften im Kreis Höxter haben auch ihre Auffrischungsimpfung erhalten. „Der Kreis Höxter ist mit seiner Quote an Drittimpfungen bezogen auf die Einwohnerzahl Spitzenreiter im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Gerade in Bezug auf die Ausbreitung der Omikron-Variante ist die hervorragende Impfbereitschaft in unserem Kulturland für mich ein Lichtblick in dieser Pandemie“, sagt Dr. Jens Grothues, dem die ärztliche Beratung der Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit des Kreises Höxter obliegt. Die allgemeine Impfquote liegt im Kreis Höxter bei mehr als 80 Prozent.

Die Zahlen am Samstag in den einzelnen Kommunen

Bad Driburg: 391 (-37) aktiv Infizierte, 40 Neuinfektionen, Inzidenz 1084,5.

Beverungen: 118 (+2) aktiv Infizierte, 19 Neuinfektionen, Inzidenz 612,4.

Borgentreich: 102 (-19) aktiv Infizierte, 4 Neuinfektionen, 741,1.

Brakel: 560 (-5) aktiv Infizierte, 75 Neuinfektionen, Inzidenz 2183.

Höxter: 347 (+4) aktiv Infizierte, 52 Neuinfektionen, Inzidenz 771,7.

Marienmünster: 61 (-17) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 795,4.

Nieheim: 113 (-197) aktiv Infizierte, 6 Neuinfektionen, Inzidenz 1294,4.

Steinheim: 302 (-8) aktiv Infizierte, 48 Neuinfektionen, Inzidenz 1616,9.

Warburg: 428 (-17) aktiv Infizierte, 60 Neuinfektionen, Inzidenz 1208,1.

Willebadessen: 257 (+4) aktiv Infizierte, 30 Neuinfektionen, Inzidenz 2048,1.