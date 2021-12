Ein weiterer Traditionsbetrieb geht

Wenn Maria und Wilfried Wirling über den 24. Dezember sprechen, denken sie diesmal nicht nur an Heiligabend, sondern vielmehr daran, dass sie an diesem Tag ihr Geschäft schließen. Nach 67 Jahren macht mit „Blumen Wirling“ ein weiteres Familien- und Traditionsgeschäft in Delbrück Schluss. Doch in der Lipplinger Straße 34 wird es auch künftig ein Floristik- und Gartenangebot geben.

Die Raiffeisen Centrale Delbrücker Land wird Anfang März in den Räumen ein Floristik- und Gartencenter eröffnen. „Das bewährte Sortiment rund um Blumen, Pflanzen und Floristik werden wir fortführen und das Angebot noch ausbauen“, verspricht der Geschäftsführer der Raiffeisen Centrale, Martin Middleton.

1954 gründete Bernhard Wirling das Blumenfachgeschäft „Blumen Wirling“. Schritt für Schritt wuchs der Betrieb; 1992 übernahmen Maria und Wilfried Wirling den Familienbetrieb. Nun setzt sich das Unternehmerehepaar zur Ruhe.

„Zu den besonderen Erlebnissen gehörte die Belieferung der Landesgartenschau in Rietberg 2008 “, erinnert sich Wilfried Wirling. Bis 2019 war das Delbrücker Unternehmen auf dem Wochenmarkt in Paderborn vertreten. „Schon als Kind bin ich mit nach Paderborn gefahren. Nachdem wir nicht mehr auf dem Wochenmarkt waren, sind uns viele Kunden aus Paderborn treu geblieben und nach Delbrück gekommen“, freuen sich Maria und Wilfried Wirling über die vielen treuen Stammkunden. Frische Schnitt- oder Topfblumen, verschiedenste jahreszeitliche Dekoideen, aber auch Pflanzgut haben die Kunden bei „Wirlings“ erstanden. Vor allem mit einem umfangreichen Sortiment Gemüse- und Kräuterpflanzen hat sich Blumen Wirling einen guten Ruf erworben. So wurden Pflanzen von 20 verschiedenen Tomatensorten in den Gewächshäusern gezogen. Insgesamt standen hier gut 3300 Quadratmeter zur Verfügung. Hochzeitsfloristik, Trauerbinderei sowie ein Lieferservice, den viele Delbrücker, aber auch zahlreiche Vereine aus dem Delbrücker Land schätzen, runden das Angebot ab.

„All dies werden wir bis zum 24. Dezember aufrechterhalten“, so Maria Wirling.

In diesen Tagen hat der Ausverkauf begonnen. Auf Hartwaren sind bis zu 50 Prozent Rabatt zu bekommen. Schnittblumen und Topfpflanzen sind davon ausgenommen. Ab dem 24. Dezember ist das Geschäft dann für gut zwei Monate geschlossen, und die Räume werden neu gestaltet. Anfang März wird das Fachgeschäft unter neuer Führung wiedereröffnet. „Wir werden das bisherige Angebot, das den Kunden bestens vertraut ist, weiterführen und einige Bereich noch ausbauen. Zur Zeit arbeiten wir an einer Lösung für den Übergang, so dass die Kunden auch im Januar und Februar bedient werden können“, erläutert Martin Middleton. Auf rund 1.750 Quadratmetern der Frei- und Verkaufsfläche wird ein Floristik- und Garten-Center entstehen.

Ohne großartige bauliche Veränderungen wird es ab März weitergehen. „Der Markt bekommt ein neues Gesicht“, so Martin Middleton. Geplant ist, das Sortiment in einigen Bereichen noch auszubauen; so werden ausgewählte Gartengeräte, Erden und Mulch für die Kunden bereitstehen.

„Übergangsweise wird es in der Lipplinger Straße 7 auch Ansprechpartner für den Bereich Floristik geben“, so der Leiter der Einzelhandelssparte der Raiffeisen Centrale, Meinolf Schormann-Diekmann. Der bewährte Raiffeisen Markt bleibt an dieser Stelle auch künftig erhalten. „Wir werden hier auch künftig Tiernahrung, Hobbyfarming, Regionale Lebensmittel, Arbeitskleidung und mehr im Sortiment haben und auch für unsere Kunden vorhalten“, so Meinolf Schormann-Diekmann.