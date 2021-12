Ein weiterer Verstorbener aus Steinheim

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Samstag: 696 aktiv infizierte Menschen – Inzidenz weiter bei 289,8

Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter bleibt hoch. Er liegt am Samstag - wie bereits am Freitag - bei 289,8. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle wird mit 696 (+5) angegeben.

Von Michael Robrecht