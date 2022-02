Vlotho-Exter

Bauzäune, Bagger und Lader statt Fußballer, Leichtathleten und jubelnde Fans werden in den kommenden Monaten das Bild auf dem Sportplatz in Exter prägen. Am Dienstagvormittag haben mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Sportplatzes in Exter begonnen.

Von Joachim Burek