Ein Wunschtraum wird erfüllt

Polizei Bielefeld beteiligt sich an der Aktion "Wunschstern" und besucht einen 85-jährigen Bethel-Bewohner

Mitte Dezember hatte die Polizei Bielefeld eine E-Mail von einer Bielefelder Studentin erhalten. Diese hatte sich an der Aktion „Wunschstern“, eine Kooperation zwischen der Universität Bielefeld und der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, beteiligt und benötigte polizeiliche Unterstützung, um einen von Bethel betreuten Menschen eine Freude zu bereiten.

Die Studentin hatte den Wunschstern eines 85-Jährigen gezogen, dessen größter Wunsch ein Besuch bei der Polizei oder eine Fahrt in einem Polizeiwagen war. Um dem Senior den Wunsch zu ermöglichen, nahm die Studentin Kontakt zu der Bielefelder Polizei auf.

"Leider konnten wir einen Besuch bei uns auf einer Polizeiwache aufgrund der Pandemiebestimmungen nicht realisieren. Um dem älteren Herrn doch noch seinen Wunsch zu erfüllen, meldete sich unser Bezirksdienstbeamter Dirk Hackländer bei uns und signalisierte seine Bereitschaft, den Senior mit einem Streifenwagen MB Vito zu besuchen", so die Polizei.

Streifenwagen steht im Fokus des Interesses

Am Dienstag, 11. Januar, machte sich Polizeihauptkommissar Dirk Hackländer dann auf den Weg zu Herrn Foth, wo er schon von dem 85-Jährigen und seiner Betreuerin hoffnungsvoll erwartet wurde. "Herr Foth hatte sich auf diesen Besuch vorbereitet und extra ein blaues 'Polizeihemd' ohne Landeswappen, dafür aber mit alten grünen Schulterklappen eines Polizeimeisters mit zwei grünen Sternen, angezogen", berichtet die Polizei.

In einer regen Unterhaltung habe der Beamte von dem Senior zunächst eine Menge über dessen Vergangenheit in Berlin erfahren, doch insbesondere der moderne MB Vito als Streifenwagen stand im Fokus des Interesses. An dem Vito habe der Bethel-Bewohner nicht nur die vielen Blaulichter bewundert, sondern auch die umfangreiche Ausstattung. "Kaum wurde die Schiebetür geöffnet, nutzte Herr Foth die Gelegenheit, im Fahrzeugfond eines echten Polizeifahrzeuges Platz zu nehmen."

Zum Abschluss gab es für den 85-jährigen noch ein Erinnerungsfoto von diesem besonderen Besuch. Da alle Beteiligten geboostert waren, wurden die Masken für das Foto kurz abgenommen. "Dieser Besuch wird bei Herrn Foth wohl unvergesslich bleiben", bilanziert die Polizei Bielefeld nach dieser besonderen Aktion.