Ein Zeichen für mehr Menschlichkeit

Bad Oeynhausen

Wenn es um das Schicksal von Geflüchteten geht, ist es höchste Zeit, dass sich etwas ändert. Das finden die Organisatoren der Aktion „Hand in Hand – Rettungskette für Menschenrechte“. Unter anderem für die Schaffung sicherer Fluchtwege und gegen das Sterben im Mittelmeer sind am Samstag bundesweit Menschen auf die Straße gegangen. In Bad Oeynhausen haben 160 Teilnehmer auf die Missstände in der europäischen Flüchtlingspolitik aufmerksam gemacht und ein Zeichen für Menschenrechte gesetzt.

Von Lydia Böhne