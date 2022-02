„Die Tat passt nicht zu ihm“

Der Afghane (21) aus Bünde, der eine Bielefelderin in ihrem Schlafzimmer überfallen haben soll, hat am dritten Prozesstag vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld regungslos die Aussagen mehrerer Zeugen verfolgt. Nur als zwei Sozialarbeiter, die ihn über längere Zeit betreut hatten, im Zeugenstand berichteten, hörte der Angeklagte aufmerksam zu.

Dem Angeklagten R. wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 12. Juli 2021 in das Schlafzimmer der Wohnungsnachbarin eines Freundes in Bielefeld eingedrungen zu sein. Er soll die im Bett liegende 49-Jährige mit einem Messer bedroht und Sex gefordert haben.