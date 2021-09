„Gesamtkunstwerk“ in Holzhausen: Viel Applaus erhielten Tänzerin Anna Fingerhuth (von links), Schauspielerin Judith Rosmair und Musikerin Anna Bauer.

Im zweiten standen Virginia Woolfs „Ein Zimmer für sich allein“ und Auszüge aus anderen feministischen Schlüsseltexten im Vordergrund eines Art Gesamtkunstwerks aus Lesung, Tanz und Konzert. In „Hier sind Löwen“ erzählt Katerina Poladjan von der Buchrestauratorin Helene Mazavian, einer Deutschen mit armenischen Wurzeln, die in Eriwan die historische armenische Buchbindetechnik studieren soll. Wie die in Moskau geborene Autorin hat die Romanfigur armenische Wurzeln.