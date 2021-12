Einbahnstraße vor der Grundschule?

Politik will neue Verkehrsführung an der Grundschule Westerenger zunächst erproben

Enger

Eine Einbahnstraßenregelung aus Richtung Meisenpfad hin zur Westerengerstraße soll künftig für mehr Struktur und Übersichtlichkeit vor der Grundschule in Westerenger sorgen. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat sich der Hauptausschuss der Stadt Enger nun mit einem Bürgerantrag beschäftigt, der sich gegen diese geplante Verkehrsführung ausspricht.

Von Daniela Dembert