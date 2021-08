Einbau von Luftanlagen beschlossen

Fachausschuss will Kindergarten Dehme und Einfachsporthalle im Schulzentrum Süd in Bad Oeynhausen ausrüsten

Bad Oeynhausen

Auch nach der bisweilen emotional geführten Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung hat es unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, inwieweit das Aufstellen mobiler Luftfilter beziehungsweise der Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen das Corona-Infektionsrisiko durch Aerosole in der Atemluft für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen reduzieren kann. Dennoch wurden bei der Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus Rehme zwei richtungsweisende Beschlüsse gefasst.

Von Malte Samtenschnieder