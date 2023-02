Geplantes Einbauverbot befeuert Nachfrage bei Gas- und Ölheizungen

Knapp 600.000 abgesetzte Gasheizungen – acht Prozent weniger als im Vorjahr – bedeuteten nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) einen Marktanteil von 61 Prozent. 2021 waren es noch etwa 70 Prozent. Das größte Wachstum verzeichneten im vergangenen, von hohen Energiepreisen geprägten Jahr derweil Wärmepumpen. 236.000 Anlagen entsprachen einem Plus von 53 Prozent. Damit war fast jede vierte der 980.000 verkauften Heizungen eine Wärmepumpe.

Krisengewinnerin war aber auch die Ölheizung. Hier stieg der Absatz im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 56.500 Anlagen. Bei Biomasse-Heizungen, vor allem Pelletanlagen, registrierte die Branche ein Plus von 17 Prozent auf 89.000 Stück. „Fast eine Million in Verkehr gebrachte Wärmeerzeuger sind für den veralteten Anlagenbestand ein wichtiger Schritt in Sachen Klimaschutz“, sagte BDH-Präsident Jan Brockmann - vor allem, weil der Anteil von erneuerbaren Energien zugenommen habe.

Weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien

Die Daten zeigen, dass die von der Bundesregierung angestrebte Wärmewende weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien eine Mammutaufgabe bleibt. Deutlich wird aber auch, dass der Wandel an Dynamik gewonnen hat: Machten Gas- und Ölheizungen 2019 noch 85 Prozent und 2021 noch drei Viertel aller verkauften Wärmeerzeuger aus, lag der Anteil 2022 nur noch bei zwei Drittel. Gegenüber 2019 hat sich die Quote erneuerbarer Energien bei den Heizsystemen damit mehr als verdoppelt – bei deutlich steigendem Gesamtabsatz. Denn die Heizungsverkäufe stiegen 2022 das sechste Jahr in Folge. 2016 registrierte die Branche nur 693.500 abgesetzte Anlagen.

Die Herausforderungen sind jedoch groß. So sind Wärmepumpen in der Anschaffung gegenüber Gasheizungen oft mindestens doppelt so teuer. Auch ist deren Tauglichkeit für einen wirtschaftlichen Einsatz in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden umstritten. Und die Lieferzeiten liegen aktuell oft bei rund einem Jahr.

Einbau soll verboten werden

Aber auch auf eine neue Gasheizung müssen Bauherren und Hausbesitzer, die ihre alte Anlage austauschen wollen, häufig monatelang warten. Gründe sind gestörte Lieferketten und hohe Auslastung bei Herstellern und Handwerkern. Aber auch eine geplante Gesetzesänderung befeuert die Nachfrage. Denn die Ampelkoalition will ab 2024 den Einbau reiner Gas- und Ölheizungen verbieten. Jede Heizung soll dann mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Der Einbau neuer Gasheizungen wird schon seit Sommer 2022 nicht mehr gefördert. Zuvor gab es für Hybridsysteme etwa mit Solarthermie noch einen Zuschuss von bis zu 45 Prozent. Nun gibt es nur noch Fördermittel für die regenerativen Komponenten wie Solarthermiemodule oder Wärmepumpen.