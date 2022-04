Einblick in Berufswelt

„Girls‘ Day“ bei IT-Dienstleister Synaxon AG in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Sie kamen vom Gymnasium Verl, dem Hans-Ehrenberg-Gymnasium in Bielefeld – und Emma sogar vom Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde. Zehn junge Schülerinnen im Alter von 11 bis 14 Jahren haben sich im Rahmen des „Girls‘ Day“ am Donnerstag bei der Synaxon AG über die beruflichen Möglichkeiten informiert, die der IT-Dienstleister anbietet.

Von Dirk Heidemann