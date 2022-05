Einblick in das renovierte Bauwerk

Heimatverein Hücker-Aschen lädt nach längerer Pause wieder zum Mühlentag an Pfingstmontag ein

Spenge

Nach längerer Sanierungsphase und der Corona-Pause ist es am Pfingstsonntag, 6. Juni, ab 10 Uhr endlich so weit: Der Heimatverein Hücker-Aschen kann wieder zum Mühlentag am Wahrzeichen des Ortes einladen. Die Besucher haben dann auch Gelegenheit, die frisch renovierte Wallholländer Mühle von innen zu erkunden