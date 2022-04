Einblicke in den Job gewinnen

Bildungszentrum der KHWE sucht Interessierte für „Boys‘ and Girls‘ Day“ am 28. April

Brakel

Für den bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung „Boys‘ and Girls Day“ am Donnerstag, 28. April, sucht das Bildungszentrum der KHWE interessierte junge Leute. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr erhalten die Teilnehmer exklusive Einblicke in den Beruf einer Pflegefachkraft.