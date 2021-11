Einbrecher dringen in Haus ein

Bad Lippspringe

Noch unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 12.45 und 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlenflößstraße in Bad Lippspringe ein. Nach Angaben der Polizei gingen die Einbrecher dort zunächst ein Fenster im Erdgeschoss an und schoben die Jalousie hoch.