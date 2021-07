Einbrecher dringen in Salzkotten-Niederntudorf in Wanderhütte ein

Salzkotten-Niederntudorf

In die SGV-Hütte an der Straße Im Dahle in Salzkotten-Niederntudorf ist in der Nacht zu Dienstag ein Einbruch verübt worden. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten daraus einen Aufsitzrasenmäher sowie weitere Gartengeräte und Werkzeuge.