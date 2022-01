Einbrecher dringen in Versmolder Imbiss ein

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in einen Imbiss in Versmold eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16./17. Januar. Laut Polizei hebelten die bislang unbekannten Täter an dem Imbiss an der Versmolder Münsterstraße zunächst ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Ladenlokal. Sie entwendeten Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 / 869-0 entgegen.