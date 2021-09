Einbrecher durchsuchen Lagerhalle in Hövelhof

Polizei: Tat könnte mit Einbruch in Paderborn-Sennelager zusammenhängen

Hövelhof

Auf ein Gelände an der Straße Schierbusch in Hövelhof sind Unbekannte gewaltsam eingedrungen. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, auf Montag, 7.15 Uhr. Sie bittet um Zeugenhinweise.