Einbrecher durchsuchen Schubladen und Schränke

Einbrecher stiegen am vergangenen Freitag, 4. März, in ein Einfamilienhaus in Steinhagen ein. Das berichtete die Polizei am Montag – und sucht Zeugen.

Einbrecher waren am Freitag in Obersteinhagen aktiv (Symbolfoto).

Wie die Polizei berichtet, waren die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 22.10 Uhr am Werke. Das Einfamilienhaus liegt an der Hermelinstraße in Obersteinhagen. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtige Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Genaue Angaben zur Beute konnte die Polizei am Montag noch nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 / 869-0.