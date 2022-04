Einbrecher entwenden Geld aus Getränkeautomaten

Hövelhof

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat am frühen Sonntagmorgen Einbruchsspuren an einem Firmengebäude an der Heinz-Sallads-Straße bemerkt. Die alarmierten Polizeibeamten stellten anschließend fest, dass unbekannte Täter an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft hatten.