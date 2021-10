Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Auf Geld und Schmuck hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch in ein Haus im Pappelweg in Bad Oeynhausen abgesehen.

Die Beamten der Kriminalwache waren am Donnerstag über den Vorfall informiert worden. Nach deren Ermittlungen ereignete sich der Einbruch im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Donnerstag gegen 10.30 Uhr. Die Kriminellen hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus, heißt es im Polizeibericht. In der Folge betraten sie diverse Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute.

Die Ermittler hoffen, dass die Unbekannten nicht unbemerkt blieben. Hinweise auf verdächtig wirkende Personen oder ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.