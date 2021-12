Einbrecher erbeuten mehr als 10.000 Euro

Gleich zwei Einbrüche sind an Heiligabend in Elsen verübt worden. Aus einem Wohnhaus nahmen die unbekannten Täter einen hohen Geldbetrag sowie einen Tresor mit, berichtet die Paderborner Polizei.

Zwischen 15 und 21.30 Uhr suchten die Unbekannten am Freitag ein Haus in der Antoniusstraße heim. Nach Angaben der Polizei benutzten die Täter eine Leiter, um zu dem rückwärtigen Schlafzimmer zu gelangen und dort gewaltsam durch ein Fenster einzudringen. Das Haus wurde durchwühlt. Ein Tresor sowie ein Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe wurden entwendet. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut fliehen.

Ein zweiter Einbruch betraf zwischen 15.30 und 21.40 Uhr die Erdgeschosswohnung eines Dreiparteienhauses in der Scharmeder Straße in Elsen. Wie auch schon in der Antoniusstraße wurde auf der Rückseite des Gebäudes ein Werkzeug an einer Glasdichtung eingesetzt, um so die Scheibe zu beschädigen. Die gesamte Wohnung wurde durchsucht. Die Täter entkamen mit einem Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 05251/ 3060.