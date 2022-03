Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck haben Einbrecher am Sonntag aus einer Doppelhaushälfte am Westfalenweg in Schloß Holte-Stukenbrock gestohlen.

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 14.15 und 20 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Westfalenweg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen.

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Schmuck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690.