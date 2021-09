Einbrecher erwischt

Diebstahl an Baustelle in Salzkotten

Salzkotten

Auf frischer Tat ist ein Dieb am Dienstag in Salzkotten erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Morgen gegen 1 Uhr ein Mann beim Diebstahl auf einer Baustelle an der Franz-Kleine-Straße beobachtet.