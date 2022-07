Einbrecher flüchten über die Gleise am Herforder Bahnhof

Nach Einbruch in Buchhandlung: Polizei schnappt 19-jährigen Algerier

Herford

Das Alarmsignal eines einfahrenden Zuges sowie Hinweise von Zeugen haben die Polizei am Freitagmorgen auf die Spur von zwei Einbrechern gebracht, die in die Buchhandlung am Herforder Bahnhof eingestiegen sind.