Einbrecher in Großenederer Kirche

Der Polizei ist ein Einbruch in die Kirche in Großeneder gemeldet worden. Den genauen Tattag kennten die Beamten noch nicht.

In dem Ort hatte es am Wochenende bereits einen Einbruch in die Kita gegeben. Ob die Fälle zusammenhängen könnten, teilte die Polizei nicht mit.

MEHR ZUM THEMA Werkzeug und Kameras gestohlen - Polizei sucht Zeugen Einbruch in Kindergarten Großeneder

Unbekannte hatten im Zeitraum von Sonntag, 6. März, 18 Uhr, bis Dienstag, 8. März, 6.45 Uhr, die Kirche an der Bohlenstraße aufgesucht und die Eingangstür und eine weitere Tür im Kircheninnern aufgehebelt. Angaben zu entwendeten Gegenstände konnten bei Anzeigenerstattung noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.