Einbrecher in Neuenbeken unterwegs

Wahrscheinlich in der Nacht zu Silvester sind Einbrecher am Bekscher Berg im Paderborner Ortsteil Neuenbeken aktiv gewesen.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, waren die Bewohner eines dort gelegenen Einfamilienhauses am Donnerstagvormittag zu einer Urlaubsreise aufgebrochen. Am folgenden Freitagnachmittag stellte dann ein Nachbar fest, dass in das Haus der Verreisten eingebrochen worden war.

Tür des Wintergartens aufgebrochen

Der oder die Täter hatten laut Polizeibericht an der Rückseite die Tür eines Wintergartens aufgebrochen und im gesamten Haus nach Wertsachen gesucht. Zwei von den Tätern mitgenommene Koffer wurden am Rand eines an das Grundstück grenzenden Feldes gefunden. Was im Einzelnen gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Paderborner Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.