Einbrecher in Paderborn unterwegs

Gleich vier Einbrüche sind der Paderborner Polizei am Wochenende gemeldet worden. Zweimal waren Bürger in Schloß Neuhaus die Opfer. Die Bemühungen der Täter waren aber offensichtlich kaum von Erfolg gekrönt.

So versuchten nach Polizeiangaben Unbekannte am frühen Samstagmorgen, in ein Einfamilienhaus in der Franz-Kocks-Straße einzubrechen. Die Bewohnerin des Hauses schlief, als sie gegen 2 Uhr laute Geräusche vernahm, sich jedoch dachte, dass es sich um einen Marder oder Waschbär handle. Gegen 8 Uhr stellte sie fest, dass unbekannte Täter mit Gartenwerkzeugen versucht hatten, die Kellertür aufzubrechen. Diese Werkzeuge wurden zuvor aus ihrer Garage entwendet.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 5., und Freitag, 10. Dezember versuchten in Benhausen ein oder mehrere Täter durch das Aufhebeln einer Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses in eine Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Marienloher Straße zu gelangen. In die Wohnung kamen sie jedoch nicht, teilt die Polizei mit.

In der Paderborner Kernstadt brachen außerdem am vergangenen Samstag bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15.45 Uhr bis 18.10 in ein frei stehendes Einfamilienhaus im Rotheweg ein. Nach Angaben der Polizei stellten die abends zurückgekehrten Hausbewohner fest, dass die Terrassentür geöffnet und leicht beschädigt worden war. Vermutlich wurde das Haus von den Tätern nicht betreten, da keine Veränderungen in dem Haus festgesellt wurden und nichts entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt in allen vier Einbruchsfällen die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.