Einbrecher nach kurzer Flucht durch Polizeibeamte gestellt

Am Neujahrstag konnte die Polizei einen ersten Fahndungserfolg des Jahres verzeichnen. Nach einem Einbruch in ein Elektronikfachgeschäft von mutmaßlich mehreren Personen konnte ein derzeit wohnungsloser Tatverdächtiger (21) nach kurzer fußläufiger Flucht gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde ins Polizeigewahrsam nach Minden gebracht.

Fahndungserfolg in Lübbecke am Neujahrstag

Nachdem am frühen Morgen die verglaste Eingangstür des Elektronikfachgeschäfts an der Straße „Am Hahlerbaum“ in Lübbecke eingeschlagen wurde, drangen die Täter den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 8.30 Uhr in den Verkaufsraum ein und entwendeten dort eine noch unbekannte Anzahl von Tablets und Smartphones.

Da die Täter bei dem Einbruch den Alarm auslösten, war die Polizei bereits informiert und konnte einen der fußläufig flüchtigen Täter noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen, berichten die Beamten. Des Weiteren konnten in der Nähe Teile der Beute aufgefunden werden. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige am Nachmittag entlassen.

Weiterer Einbruch am späten Abend

Am späten Abend kam es dann laut Polizeibericht erneut zu einem Einbruch in das Geschäft. Hierbei verschafften sich Unbekannte über die zuvor notgesicherte Eingangstür erneut Zutritt und nahmen erneut Elektronikartikel mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.