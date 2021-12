Einbrecher räumen Juweliergeschäft leer

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft im Salzkottener Hedercenter sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter hatten dort am Wochenende Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet – und entkamen unerkannt.

Täter erbeuten in Salzkottener Hedercenter Schmuck und Uhren: Laden soll sofort wieder mit vollem Sortiment öffnen

Alles leer: Raphael Schäfers blickt auf die am Wochenende leergeplünderten Vitrinen und Auslagen. Mit neuer Ware soll das Geschäft im Hedercenter schnell wieder geöffnet werden.

Geschäftsführer Raphael Schäfers spricht von einem „Schock im Morgengrauen“, als er am Montagmorgen wie jeden Tag um 6.10 Uhr sein Geschäft in Salzkotten öffnen will, um neue Ware zu bringen und Sachen zur Reparatur abzuholen. „Alles war leergeräumt! Alle Schubladen, Schränke und Vitrinen – selbst Kinderschmuck von Prinzessin Lillifee – alles war weg!“. Lediglich ein paar Wecker und Lederbändchen ließen die Täter achtlos liegen.