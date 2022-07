Einbrecher stehlen Bargeld bei Tafel in Espelkamp

Unbekannte dringen in Gebäude an der Beuthener Straße ein

Espelkamp

Zwei Einbrüche an der Beuthener Straße in Espelkamp sind der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet worden. Betroffen waren die Geschäftsräume der Tafel Lübbecker Land sowie der evangelischen freikirchlichen Gemeinde Espelkamp, die sich im selben Gebäude befinden.