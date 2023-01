Einbrecher stehlen Bargeld und Champagnerflaschen

Bad Oeynhausen: Einbruch in ein Restaurant in der Straße "Am Kurpark"

So war das mit dem Korken knallen lassen an Silvester eigentlich nicht gemeint: Am Neujahrsmorgen sind eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in ein an der Straße „Am Kurpark“ gelegenes Restaurant in Bad Oeynhausen eingebrochen. Dort erbeuteten sie unter anderem mehrere Champagnerflaschen.