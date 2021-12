Einbrecher stehlen Schmuck

Die Tatzeit für den Einbruch am Freitag begrenzt die Polizei in einer Meldung auf den Zeitraum zwischen 16.30 und 22 Uhr. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter in Abwesenheit der Bewohner durch ein aufgehebeltes Fensters in ein Einfamilienhaus am Badener Weg. Laut Polizei wurden im Haus etliche Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Der oder die Täter flohen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei unter Te. 05251/3060 zu melden.