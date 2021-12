Einbrecher sticht auf Bielefelder ein

Bielefeld

Mit einem Großaufgebot fahndet die Bielefelder Polizei seit Dienstagabend nach einem 16 bis 20 Jahre alten Einbrecher. Als der Täter an der Buschkampstraße in ein Wohnhaus einstieg, ist er vom Wohnungseigentümer überrascht worden. Mit einem Messer fügte der Einbrecher dem 62-jährigen Bielefelder lebensgefährliche Stichverletzungen zu und flüchtete in ein nahe gelegenes Waldstück.

Christian Müller