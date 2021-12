Einbrecher um DRK-Heim

Hoher Sachschaden beim Roten Kreuz in Vlotho

Vlotho

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte ins DRK-Heim am Zollweg in Vlotho eingestiegen. Sie haben ein Sparschwein mit Spenden gestohlen, Türen und Fenster zerstört und einen Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

Von Jürgen Gebhard