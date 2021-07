Paderborn-Schloß Neuhaus

Bei einem Einbruch in die Grundschule an der Mastbruchstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben die Täter einen Teil der Beute zurück gelassen. Nach Angaben der Polizei wurde die Tat zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 6 Uhr verübt.