Einbruch in Einfamilienhaus in Paderborn-Sennelager

Paderborn-Sennelager

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch zwischen 11.30 und 14.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Klosterweg in Paderborn-Sennelager eingebrochen. Er nutzte nach Angaben der Polizei ein auf Kipp stehendes Fenster, um in den Wohnraum einzudringen.