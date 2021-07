Einbruch in Gaststätte in Amshausen

Steinhagen-Amshausen

Ein bislang unbekannter Täter hat sich, wie die Polizei jetzt bekannt gab, bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag, 16. Juli, zwischen 00.40 und 00.55 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Haller Straße in Amshausen verschafft.