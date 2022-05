Einbruch in Herforder Recyclingbörse

Die Recyclingbörse an der Kiebitzstraße in Herford ist mal wieder Ziel von Einbrechern geworden.

Ein Mitarbeiter hatte den Einbruch am Mittwoch gegen 8 Uhr bei der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Mitarbeiter das Gebäude am Dienstag gegen 16.30 Uhr verlassen und alle Zugänge ordnungsgemäß gesichert, teilt die Polizei mit.

In der Zeit bis Mittwochmorgen drangen die Täter dann auf unbekannte Weise in die Büros ein. Sie beschädigten eine Glastür, durchsuchten Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, sollen die Ermittlungen ergeben. Zeugen sollen sich unter Tel. 05221/8880 melden. Die Recyclingbörse war in den vergangenen Jahren immer wieder von Einbrechern heimgesucht worden.