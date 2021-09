Einbruch in Werkstatt der Deutschen Bahn in Paderborn

Paderborn

Als der Werkstattmeister des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn AG in Paderborn am zurückliegenden Montagmorgen zum Dienst erschien, erwartete ihn eine böse Überraschung, wie jetzt die Bundespolizei mitteilte. Unbekannte Täter haben die Betriebsruhe am Wochenende genutzt und zwei graue Werkstattwagen der Marke Würth samt Inhalt gestohlen.