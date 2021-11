Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in der Oberingstraße in Herford eingebrochen und haben mehrere goldene Schmuckstücke gestohlen.

Die Polizei schreibt dazu in ihrem Bericht: Die Bewohner eines Hauses an der Oberingstraße bemerkten am Freitag gegen 17.30 Uhr, dass ihre Terrassentür im hinteren Teil des Hauses Beschädigungen aufwies. Bei genauerem Nachsehen entdeckten sie, dass der oder die unbekannten Täter in mehreren Räumen Schränke und Schubladen aufgerissen und offensichtlich durchwühlt hatten.

Diverse goldene Schmuckstücke der 63-jährigen Hauseigentümerin fehlten aus einem Schmuckkästchen, das sich im Schlafzimmer befunden hatte. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Bereich der Oberingstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.