Einbrüche: drei Tatorte in Delbrück

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei drei Einbruchstatorte im Raum Delbrück aufgenommen. Erfolgreich waren Einbrecher aber laut Polizei nur in einem Fall. Dabei wurden Brillen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen Täter in einen Gewerbebetrieb im Bereich Auf dem Busche/B64 ein. Als Tatzeitraum wird Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 12.20 Uhr, angegeben. Laut Polizei hebelten die Täter eine Tür zum Verkaufsraum auf und im Gebäude eine weitere Tür sowie Behältnisse. Sie suchten nach Wertsachen und entkamen ohne Beute.

Am frühen Sonntagmorgen löste gegen 4 Uhr die Alarmanlage eines Optiker-Geschäfts an der Langen Straße, Ecke „Am Himmelreich“, aus. Die Polizei berichtet von Zeugen, die sahen, wie eine männliche Person über den angrenzenden Parkplatz einer Bäckerei flüchtete. Der Tatverdächtige sprang den Angaben zufolge über eine kleine Mauer und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Boker Straße davon. Der Täter war schlank, trug dunkle Kleidung mit Kapuze und hatte einen Rucksack dabei. Der Einbrecher hatte ein Schaufenster mit einem Stein eingeworfen und Brillen aus den Auslagen gestohlen.

In Boke an der Straße „Im Ort“ drangen schließlich Einbrecher von Sonntag auf Montag gewaltsam in eine Holzhütte mit einem Softeis-Automaten ein. Die Täter versuchten laut Polizei vergeblich, den Automaten aufzubrechen, um an die Geldkassette zu gelangen. Doch anstatt mit Geld zu flüchten, hinterließen sie nach Angaben der Polizei Sachschaden.

In allen Fällen sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich unter Tel. 05251/3060 melden.