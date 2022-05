Einbrüche in zwei Kindertagesstätten

Einbrecher haben am Wochenende zwei Kindertagesstätten in Schloß Holte-Stukenbrock heimgesucht.

Unbekannte sind in zwei Kindertagesstätten in Schloß Holte-Stukenbrock eingebrochen.

Die Polizei Gütersloh ist am Montagmorgen über einen Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Sankt-Michael-Straße informiert worden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag (17.30 Uhr) bis zum Montagmorgen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Am Wochenende ist es im Ortsteil Stukenbrock in der Lindenstraße zu einem weiteren Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten sich dort im Zeitraum von Freitag auf Samstag zwischen 18 und 10 Uhr gewaltsam Zutritt verschafft. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten nicht gemacht werden.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.