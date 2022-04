Eine Ära geht zu Ende

Die diesjährige Generalversammlung der Schützenbruderschaft Eversen war geprägt von den Geschehnissen in der Pandemie, Anpassung und Ausrichtung des Vereins an die heutige Zeit und vor allem eines würdigen Abgangs des neu ernannten Ehrenoberst. Die Uhr schlug kurz nach Acht, als Ludger Wiechers die Versammlung eröffnete. Die Stimmung war ausgelassen und stets positiv, aber auch erwartungsvoll. Die Kassen- und Geschäftsberichte der vergangenen Jahre fielen trotz hoher Ausgaben – auch durch die Anschaffung einer eigenen Bühne und der pandemiebedingter Aussetzung der Mitgliedsbeiträge und lediglich geringer Einnahmen – gut aus, sodass der Vorstand von den Kassenprüfern entlastet wurde. Es folgte die Erläuterung der Neuaufstellung des zukünftigen Vorstandes, in der der Vorstand um zwei Positionen verkleinert und in den Aufgabenbereichen anders aufgestellt wurde.

Wiechers tritt ab

Danach wurde der Vorstand neu gewählt. Die Ära Ludger Wiechers nahm an diesem Abend sein Ende. Ludger „Luggi“ Wiechers trat im Jahr 1985 der Schützenbruderschaft bei, 1989 errang er die Königswürde. Zehn Jahre später war er mit seiner Ehefrau im Hofstaat. Bereits 1992 nahm seine Karriere im Vorstand als Fahnenoffizier seinen Lauf. Seit 2006 war er schließlich der Vorstandsvorsitzende der Schützenbruderschaft und somit das Gesicht der Bruderschaft im gesamten Schützenbund und darüber hinaus. Emotional bedankte sich der später zum neu ernannten Ehrenoberst Wiechers bei allen Wegbegleitern innerhalb des Vorstandes und allen Schützenbrüdern für das jahrelang erbrachte Vertrauen und wies gefestigt in seiner Entscheidung nochmals daraufhin, dass es einfach an der Zeit ist, Veränderungen und frischen Wind in den Verein zu bringen. Die Mitglieder bedankten sich mit viel Beifall für den großen Einsatz Wiechers. Auch der Vorstand bedankte sich nochmals mit einem ganz individuellen Präsentkorb.

Eindeutige Wahl

Somit waren die Neuwahlen eingeleitet und begannen mit der eindeutigen Wahl des neuen Oberst Dirk Kröger. Dirk Kröger trat 1989 der Schützenbruderschaft bei und übernahm 2015 das Amt des II. Rottmeisters. Er bedankte sich für die Wahl und die vorherige Arbeit seines Vorgängers. Kröger erklärte, dass er bestrebt ist, nicht in die Fußstapfen zu treten, sondern neue Spuren zu setzen und das er mit dem neuformierten Vorstand zukunftsorientiert und mit bestem Einsatz den Verein weiterführen möchte.

Mit Manuel Freitag als Adjutant und Manuel Fischer als Geschäftsführer sowie Carsten Doppelstein als Fähnrich ergaben sich souveräne Wiederwahlen. Somit war der geschäftsführende Vorstand komplett. Sebastian Boldewin und Jonas Parensen wurden in ihren alten Rollen als Fahnenoffizier mit neuem Aufgabenbereich als Festivitäten- und Fahnenoffizier sowie Jugend- und Fahnenoffizier ebenfalls anstandslos wiedergewählt.

Neue Aufgaben

Einen ganz neuen Posten übernimmt Marco Behling, den des Presse- und Social Mediaoffiziers. Zuvor nahm er den Posten des zweiten Schießmeisters ein. Den ebenfalls neu geschaffenen Posten des Projekt- und Technikoffiziers übernimmt Michael Lakemeyer, der altersbedingt als III. Rottmeister nicht zur Wiederwahl stehen kann und gerne diese neue Aufgabe antritt. Robert Freitag übernimmt den Aufgabenbereich des Projekt- und Innovationsoffiziers. Auch hier ist ein ganz neuer Aufgabenbereich geschaffen. Freitag war zuvor zweiter Geschäftsführer, was nun als stellvertretender Posten durch den Fähnrich übernommen wird. Hendrik Hampson möchte als neuer Schießmeister frischen Wind in den Schießalltag der Schießabteilung bringen. Die Wahlen der drei Rottmeister und deren Vertreter werden separat in deren Rott-Sitzungen durchgeführt. Der Vorstand bedankte sich auf der Generalversammlung auch bei Günter Blanke, Jürgen und Marcel Parensen sowie Steffen Müller für ihr Engagement und ihre Vorstandsarbeit in den vergangenen Jahren. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ kam ebenfalls eine klare geschlossene Meinung zu Tage, denn die Bruderschaft Eversen wird 2000 Euro an die Spendenaktion vom „Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften“ spenden, welche den Geschädigten des Ukraine-Krieges zu Gute kommt.

Die Schützenbruderschaft wird am Samstag, 7. Mai, das diesjährige Königschießen durchführen und von Freitag bis Montag, 17. bis 20. Juni, das Schützen- und Patronatsfest feiern.