Eine Ära ist zu Ende gegangen

Das waren bewegende Minuten am Freitagabend im historischen Schützenhaus von Bad Lippspringe: Mehr als 200 Schützen standen auf und verabschiedeten mit minutenlangem Applaus ihren Oberst Josef Thöne. Nach 25 Jahren Vorstandsarbeit hatte sich der 56-Jährige von der Arminius-Kompanie nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt.

Josef Thöne legt die Verantwortung für den BSV Bad Lippspringe in die Hände von Guido Düsing

Einstimmig wurde im Verlauf der Generalversammlung Major Guido Düsing (West-Kompanie) zu seinem Nachfolger gewählt. „Schön, wieder zu Hause zu sein“ – so hatte der Oberst die Schützen des mit 1200 Mitgliedern größten Vereins in der Kurstadt im Schützenhaus begrüßt. Coronabedingt wurde dort 2019 das letzte Fest gefeiert, auch die geplanten Versammlungen des Gesamtvereins wurden seit April 2020 immer wieder abgesagt.

Dafür wurde es wenig später sehr emotional. Mit einem 20-minütigen Film „Danke für alles, Josef!“ und einer Sonderausgabe der vereinseigenen „Schützen-Post“ würdigten die Schützenbrüder noch einmal die Höhepunkte in Thönes Amtszeit als Oberst wie den »Tag der Schützenvereine« am 30. April 2017 mit gut 10.000 Zuschauern, die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Schützenhauses am 16. Juni 2012 oder der mediale Wandel mit Homepage, Schützen-TV und der umfangreichen Chronik. Der von seinem Vorgänger Franz Jöring 1998 gegründete Schützenfonds war Thöne ebenfalls ganz wichtig. Von 2011 bis 2021 wurden unter seiner Leitung mehr als 40.000 Euro gesammelt.

„Vereine leben nicht nur von den Ideen, sie brauchen auch Menschen, die anpacken. Dafür danke ich euch und auch besonders meiner Frau Andrea, die mir immer zur Seite stand“, sagte Thöne.

Eigene Wege gehen

Sein Nachfolger Guido Düsing, bereits seit 2010 als Kassierer Vorstandsmitglied, wurde auf Vorschlag von Thöne („Du bist der Richtige“) an die Spitze des 114 Jahre alten Vereins gewählt. „Das sind sehr große Fußstapfen. Aber ich werde auch eigene Wege gehen und freue mich auf die Arbeit im Team“, kündigte der 52-jährige Steuerberater an. Die erste Amtshandlung des neuen Vereinsvorsitzenden ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Düsing ernannte seinen Vorgänger Josef Thöne zum Ehrenoberst.

Es folgte nach mehr als zwei Jahren ohne Generalversammlung ein Wahl-Marathon. Neuer Kassierer und damit Nachfolger von Düsing wurde Konstantin Thiele. Jan-Noah Walter wurde zum neuen Platzmajor gewählt. Neuer Hofmeister ist Manuel Raschke. Torsten Lappe rückt als Leutnant z.b.V. in den Bataillonsvorstand. Neuer Platzoffizier ist Manuel Temme, neuer Fähnrich Felix Thöne. Als Hofoffizier wurde Johannes Klare gewählt.

Es gab aber auch noch Offiziere im Bataillonsvorstand, die sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellten: Major Carsten Böhner (Klumpsack-Kompanie), Zeremonienmeister Sebastian Tofall (Arminius-Kompanie), Oberleutnant Matthias Reichstein (Klumpsack-Kompanie), Oberleutnant Bernhard Simon (Klumpsack-Kompanie), Leutnant Udo Fieseler (Arminius-Kompanie), Leutnant Jörg Weihrauch (West-Kompanie), Leutnant Robert Tomkel (Arminius-Kompanie) und Fähnrich Detlef Salge-Liebau (West-Kompanie) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Geld für Hochwasseropfer

Neben den Verabschiedungen und Wahlen wurden noch zwei weitere Themen besprochen. Der neue Oberst Düsing konnte – trotz der Corona-Krise – einen „ordentlichen Kassenbestand“ vermelden. „Wir haben die vergangenen beiden Geschäftsjahre ohne Verluste abgeschlossen“, sagte Düsing. Das finanzielle Fundament wurde 2019 gelegt: „Ohne die vor zwei Jahren beschlossene Beitragserhöhung wären wir bislang nicht so gut durch die Pandemie gekommen.“

Ein anderes Thema war die Sanierung des 109 Jahre alten Schützenhauses. Mit den ersten Arbeiten wurde im Januar begonnen. Auf Antrag von Leutnant Ralf Thiele (West-Kompanie) wurde beschlossen, dazu einen Arbeitskreis zu bilden. Neben dem Geschäftsführenden Vorstand und den Hauptleuten werden dem künftig auch jeweils zwei „sachkundige Schützen“ aus jeder Kompanie angehören. Sollten die Kosten für den Erhalt des Hauses aber extrem steigen, stellte Hauptfeldwebel Matthias Willeke (Arminius-Kompanie) die Frage nach der Sinnhaftigkeit: „Wir sollten an der Stelle kein Eigenkapital verbrennen.“

Um Geld ging es auch bei den Spenden. Das große Schützenfest fiel im Juli zwar aus, bei vielen kleinen Veranstaltungen wurde von den Schützen aber kräftig für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt: Insgesamt 15.000 Euro werden die Bad Lippspringer Bürgerschützen zur Verfügung stellen. „Die ersten Gespräche laufen. Wir wollen hier ganz gezielt ein Projekt fördern“, kündigte Oberst Düsing an.