Eine Architekturperle und ein besonderer Fund

Per 1. Klasse nach Werther: Gut verpackt in maßgefertigte Kisten kam das lange verschollene Relief in Werther an. Museumsleiter David Riedel freut sich mit Ute und Uli Dausendschön-Gay, Mitglieder der Forschungsgruppe, dass es nun als Leihgabe im Böckstiegel-Museum gezeigt werden kann.

Foto: Christina Geis