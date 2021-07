Eine Attraktion an der Diemel

Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf hat den Wasserspielplatz an der Diemel am Dienstag offiziell eröffnet. Dort sei eine „ganz besondere Attraktion für Kinder, Radtouristen und Wanderer“ entstanden, betonte der Bürgermeister.

Unterhalb des Diemelradweges und in der Nähe der Diemelbrücke in der Altstadt ist der neue Wasserspielplatz entstanden.

Der „Flussbegegnungspunkt Diemel“, so lautete der Projekttitel, war Ende 2019 im Warburger Bezirksausschuss vorgestellt worden. Im Auftrag der Stadt hatte Architekt Andreas Kropp den Wasserspielplatz unterhalb des Diemelradweges und in der Nähe der Diemelbrücke in der Altstadt geplant.